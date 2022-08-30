Россиян предостерегли от ипотеки под 0,1 процента

«Рентавед»: приобретенные в ипотеку под 0,1% квартиры не получится выкупить досрочно

Квартиры в новостройках, предлагаемые для приобретения в ипотеку по субсидированной девелоперами ставке 0,1 процента, обычно заметно дороже аналогов на рынке — выкупить такие объекты досрочно не получится. От покупки объектов в кредит по аномально низкой ставке россиян предостерег руководитель инвестиционно-девелоперской компании «Рентавед» Руслан Сухий. Текст сообщения есть в распоряжении «Ленты.ру».

Как пояснил эксперт, квартиры в ипотеку по ставкам близким к нулевым продаются с надбавкой от 10 до 20 процентов, в некоторых случаях цена может быть выше на 25-35 процентов. При этом главный подводный камень, по словам специалиста, заключается не в самой завышенной цене, а в том, что реальная цена объекта оказывается существенно ниже отданной покупателем суммы.

«Потеря в деньгах может быть очень существенной. Даже с учетом общей тенденции к росту цен на жилье в России и через 10-15 лет стоимость квартиры может не дотянуть до той суммы, за которую она была приобретена. Может так получиться, что проданная квартира не покроет даже сумму основного долга по кредиту. В итоге покупатель потеряет первоначальный взнос, останется без жилья и вдобавок с долгом банку», — предупредил эксперт.

Сухий отметил, что за необходимые для погашения кредита 25-30 лет может возникнуть множество причин для продажи квартиры — рождение ребенка, развод, необходимость переезда в другой регион или желание сменить район.

По данным «Рентаведа», сегодня в Новой Москве двухкомнатную квартиру в новостройке площадью чуть менее 50 квадратных метров можно купить за 10,4 миллиона рублей. При покупке аналогичной квартиры в ипотеку под 0,1 процента ее стоимость увеличивается на 19 процентов, до 12,38 миллиона рублей. При этом цена такой же квартиры вторичном рынке — 9,5 миллиона рублей.

«Получается, что разница между стоимостью, за которую квартиру можно продать, и ценой ее покупки составляет почти три миллиона рублей. Чтобы хотя бы вернуть потраченные на покупку такого объекта деньги необходимо надеяться, что квартира вырастет в цене не менее чем на 30 процентов. Сегодня в условиях перегретого рынка жилья это очень оптимистично», — заявил Сухий.

Специалист добавил, что с учетом завышения стоимости подобных квартир нет смысла приобретать жилье в ипотеку по ставке 0,1 процента с целью досрочного погашения займа — переплата за объект здесь заложена в цену жилья, а не в тело кредита. Получается, что субсидированная от застройщиков ипотека по очень низким ставкам подойдет тем, кто точно не планирует в ближайшие 25-30 лет продавать кредитную квартиру и не надеется выкупить ее досрочно, заключил Сухий.

Ранее специалисты Роскачества среди рисков ипотеки под 0,1 процента назвали ограничение срока действия льготной программы — часто подобная ставка действует только год, а затем придется платить ипотеку по рыночной или льготной ставке. Кроме того, застройщики могут намеренно предлагать варианты из непопулярных ЖК.