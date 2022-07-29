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Россиянам рассказали об опасности ипотеки под 0,1 процента

Роскачество: ипотеку под 0,1% могут предлагать на заведомо более дорогие квартиры

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Ипотека по предельно низкой ставке 0,1 процента годовых может быть ограничена по времени или выдаваться на заведомо более дорогие квартиры. Об опасности такого вида займов россиянам рассказала заместитель руководителя Роскачества Ольга Шанаева, сообщает радио Sputnik.

Эксперт уточнила, что такие предложения не являются мошенничеством — это просто более сложная схема кредитования с несколькими участниками. «Стандартную ипотеку на строящееся жилье можно оформить со ставкой 16 процентов годовых, а семейную — под 6 процентов годовых. Разницу в процентах выплатит государство. Однако клиенты все равно неохотно оформляют такую ипотеку, потому что цены на квартиры слишком высоки. Тогда застройщик по договоренности с банком субсидирует ипотеку. К примеру, застройщик покрывает 5,9 процента годовых, а клиенту остаются те самые заветные 0,1 процента, и это действительно выгодно», — пояснила Шанаева.

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Однако, по словам специалистки, есть четыре подводных камня, с которыми могут столкнуться россияне при оформлении подобных сделок. Первым нюансом эксперт назвала ограничение по времени — часто ставка в 0,1 процента действует только год, а затем придется платить ипотеку по рыночной или льготной ставке. Другим моментом Шанаева назвала лимит максимальной суммы кредита — он будет на уровне 6 или 12 миллионов рублей в зависимости от региона, так как эти суммы прописаны в программе льготной ипотеки.

«В-третьих, стоимость квартиры с ипотекой от застройщика может быть выше, чем цена квартиры с обычной ипотекой. В-четвертых, застройщики по программе льготной ипотеки могут предлагать не самые популярные ЖК», — добавила специалистка. В Роскачестве также посоветовали внимательно читать договор перед оформлением ипотеки под 0,1 процента годовых.

Ранее правительство решило выделить дополнительные 45,5 миллиарда рублей на реализацию трех ипотечных программ — льготной, семейной и дальневосточной. Таким образом власти планируют помочь гражданам приобрести недвижимость и повысить качество жизни.

Нина Ташевская
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