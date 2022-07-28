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На ипотеку в России выделят десятки миллиардов рублей

Правительство направит на ипотеку в России 45,5 миллиарда рублей

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Правительство России приняло решение выделить на программы ипотеки несколько десятков миллиардов рублей. Об этом говорится на сайте кабмина.

Власти решили направить 45,5 миллиарда рублей на реализацию трех ипотечных программ — льготной, семейной и дальневосточной. «Они пользуются высоким интересом у жителей нашей страны. И средства, которые уже были выделены и предусмотрены в федеральном бюджете, практически полностью выбраны», — заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Большая часть из указанной суммы пойдет на льготную ипотеку. Около 16 миллиардов отправят на программу семейной ипотеки и более четырех миллиардов — на дальневосточную. Таким образом власти планируют помочь гражданам приобрести недвижимости и повысить качество жизни.

Нина Ташевская
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