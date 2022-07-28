На ипотеку в России выделят десятки миллиардов рублей

Правительство направит на ипотеку в России 45,5 миллиарда рублей

Правительство России приняло решение выделить на программы ипотеки несколько десятков миллиардов рублей. Об этом говорится на сайте кабмина.

Власти решили направить 45,5 миллиарда рублей на реализацию трех ипотечных программ — льготной, семейной и дальневосточной. «Они пользуются высоким интересом у жителей нашей страны. И средства, которые уже были выделены и предусмотрены в федеральном бюджете, практически полностью выбраны», — заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Большая часть из указанной суммы пойдет на льготную ипотеку. Около 16 миллиардов отправят на программу семейной ипотеки и более четырех миллиардов — на дальневосточную. Таким образом власти планируют помочь гражданам приобрести недвижимости и повысить качество жизни.