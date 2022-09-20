В Москве пенсионер взял в заложники ребенка и избил его из-за смеха

В Гольяново в Москве пенсионер взяли в заложники и избил 12-летнего ребенка из-за смеха

В Гольяново в Москве пенсионер взял в заложники 12-летнего ребенка и жестоко избил его в своей квартире из-за того, что его раздражал смех мальчика. Об этом стало известно «Московскому комсомольцу».

Как сообщает издание, пенсионер напал на ребенка вечером. Тогда двое школьников возле жилого дома на Щелковском шоссе сидели на лавочке и смеялись, что вызвало раздражение у пожилого человека.

Мужчина избил одного из приятелей палкой, а затем — затащил к себе в квартиру, где вместе с женой продолжил издеваться над ребенком . Школьнику удалось позвонить маме, а затем выбежать на улицу.

Пострадавшего доставили в реанимацию, на следующий день его перевели в хирургическое отделение — врачи обнаружили у мальчика ушибы внутренних органов, его состояние стабильно тяжелое. Сотрудники правоохранительных органов задержали пенсионера — он не раскаялся в содеянном.

Ранее в Воронеже россиянин избил 13-летнего подростка на детской площадке из-за плевка на землю. Ни один из прохожих не пытался заступиться за мальчика.