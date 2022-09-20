Раскрыт способ Кейт Миддлтон и Меган Маркл ходить в туфлях на каблуках без боли

Стилистка Миранда Холдер: Кейт Миддлтон и Меган Маркл носят туфли на полразмера больше

Эксперт по стилю Миранда Холдер раскрыла способ Кейт Миддлтон и Меган Маркл ходить в туфлях на каблуках без боли. Соответствующим видеороликом она поделилась на своей странице в TikTok.

По словам стилистки, супруги принцев Уильяма и Гарри часто носят обувь на полразмера больше. Данный лайфхак используют не только монаршие особы, но и знаменитости перед выходом на красную дорожку, чтобы избежать появления мозолей, уточняет блогерша.

Кроме того, Миддлтон и Маркл кладут внутрь своих туфель специальные силиконовые стельки, а иногда нескользящую липкую ленту. Однако к подобному методу чаще всего прибегает герцогиня Сассекская, отмечает эксперт. Также этот факт подтвердили подписчики в комментариях под видео. «Так часто делает Меган», «Я не заметил этого у Кейт, только у Меган», — писали юзеры.

Ранее в сентябре поклонники увидели в траурном образе Меган Маркл подражание Кейт Миддлтон. Папарацци запечатлели принцессу Уэльскую в черном платье длины макси и лодочках в тон образа. В то же время герцогиня Сассекская выбрала аналогичное платье, отдав при этом предпочтение коротким рукавам и похожей обуви того же цвета.