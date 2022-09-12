Меган Маркл в траурном наряде обвинили в подражании Кейт Миддлтон

Читатели Daily Mail увидели в траурном платье Меган Маркл подражание стилю Кейт Миддлтон

Поклонники увидели в траурном образе Меган Маркл подражание Кейт Миддлтон. Соответствующие фотографии и комментарии опубликованы на Daily Mail.

Принц Уильям и принц Гарри вместе с женами появились вместе на публике в Виндзорском замке, чтобы поприветствовать толпы собравшихся британцев, желающих отдать дань памяти королевы. Папарацци запечатлели принцессу Уэльскую в черном платье длины макси и лодочках в тон образа. В то же время герцогиня Сассекская выбрала аналогичное платье, отдав при этом предпочтение коротким рукавам и похожей обуви того же цвета.

Читатели издания обвинили Маркл в копировании стиля Миддлтон. По их мнению, жена принца Гарри повторила не только наряд последней, но и макияж с укладкой. «Кейт выглядит намного лучше, а Меган пытается ей подражать», «Почему она скопировала даже мейкап?», «Меган повторила буквально все», «Кейт выглядит намного лучше», — высказывались фанаты.

Известно, что упомянутый выход в свет стал первым совместным публичным появлением Уильяма, Кейт, Гарри и Меган после Дня Содружества 9 марта 2020 года.

Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Она стала рекордсменом по сроку правления в истории Великобритании — 70 лет. Похороны британской королевы состоятся 19 сентября в Лондоне. Новым королем Великобритании стал ее старший сын Чарльз.