Кабмину Финляндии порекомендовали ввести запрет на въезд россиян

Канцлер юстиции Финляндии посоветовал создать законодательство, запрещающее въезд россиян

Канцлер юстиции Финляндии Туомас Пёюсти посоветовал кабмину страны не просто ввести запрет на въезд россиян, но и создать соответствующее национальное законодательство. Об этом пишет ТАСС.

По его мнению, нужно сформировать собственную законодательную базу о санкциях, которая ограничила бы и въезд россиян. Рекомендация Пёюсти предполагает, что национальный визовый режим нужно будет скоординировать с законодательством Евросоюза. Например, нужно будет решить вопрос о том, как поступать на границе с шенгенскими визами, выданными другими странами.

С конца сентября Финляндия осталась единственной страной Евросоюза с сухопутной границей с Россией, открытой при этом для въезда россиян с туристическими шенгенскими визами. Тем не менее в стране обсуждают дальнейшие визовые ограничения для граждан России. Такое решение связано с ситуацией на Украине.

В сентябре глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу подтвердил запрет въезда в страну для граждан России. Ограничение, о котором также договорились Латвия, Литва и Польша, начнет действовать с 00:00 19 сентября. По словам Рейнсалу, призыв к жителям России звучит так: «Не приезжайте в Эстонию с шенгенскими визами, вас здесь не приветствуют!»