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Кабмину Финляндии порекомендовали ввести запрет на въезд россиян

Канцлер юстиции Финляндии посоветовал создать законодательство, запрещающее въезд россиян
СюжетВизы в Европу:

Фото: Lehtikuva / Onni Ojala / Reuters

Канцлер юстиции Финляндии Туомас Пёюсти посоветовал кабмину страны не просто ввести запрет на въезд россиян, но и создать соответствующее национальное законодательство. Об этом пишет ТАСС.

По его мнению, нужно сформировать собственную законодательную базу о санкциях, которая ограничила бы и въезд россиян. Рекомендация Пёюсти предполагает, что национальный визовый режим нужно будет скоординировать с законодательством Евросоюза. Например, нужно будет решить вопрос о том, как поступать на границе с шенгенскими визами, выданными другими странами.

С конца сентября Финляндия осталась единственной страной Евросоюза с сухопутной границей с Россией, открытой при этом для въезда россиян с туристическими шенгенскими визами. Тем не менее в стране обсуждают дальнейшие визовые ограничения для граждан России. Такое решение связано с ситуацией на Украине.

В сентябре глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу подтвердил запрет въезда в страну для граждан России. Ограничение, о котором также договорились Латвия, Литва и Польша, начнет действовать с 00:00 19 сентября. По словам Рейнсалу, призыв к жителям России звучит так: «Не приезжайте в Эстонию с шенгенскими визами, вас здесь не приветствуют!»

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Виктория Кондратьева
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