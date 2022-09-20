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Россиянин поджег нового парня бывшей сожительницы бутылкой с горючей смесью

В Канске задержали россиянина, который поджег парня бывшей девушки горючей смесью

Фото: СУ СК России по Красноярскому краю

В Красноярском крае задержали 33-летнего россиянина, подозреваемого в покушении на убийство мужчины, женщины и ребенка. Об этом во вторник, 20 сентября, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова.

По данным следствия, злоумышленник пошел на преступление из ревности к бывшей 29-летней сожительнице, которая после расставания четыре месяца назад забрала полуторогодовалого ребенка и переехала в общежитие к новому парню. В ночь на 20 сентября пьяный злоумышленник пришел к комнате пары в Канске и постучал в дверь, когда соперник открыл, тот метнул ему под ноги емкость с горючей смесью. Потерпевшего охватило огнем, женщине и ребенку удалось вырваться из охваченной пламенем комнаты.

Нападавший скрылся с места преступления, но через некоторое время был задержан сотрудниками полиции. Жертва преступления в больнице. У мужчины ожог 90 процентов тела. СКР возбудил дело по статье 105 (Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом с особой жестокостью, двух и более лиц, в том числе малолетнего) УК РФ.

«В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается»,— рассказала Юлия Арбузова.

Ранее в Иркутской области поджигателю дома с четырьмя россиянами внутри дали 18 лет колонии. Как установил суд, в ночь на 4 декабря 2021 года в частном доме города Байкальск компания мужчин и женщин распивала спиртные напитки. Застолье закончилось ссорой.

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Владимир Седов
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