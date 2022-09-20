Шольц обсудил с Эрдоганом ситуацию на Украине

Канцлер ФРГ Шольц обсудил с президентом Турции Эрдоганом ситуацию на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию на Украине в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке. Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, передает ТАСС.

Представитель кабмина уточнил, что переговоры политиков состоялись утром 20 сентября. По его словам, Шольц и Эрдоган сошлись во мнении о том, что Россия должна немедленно прекратить боевые действия и полностью вывести войска с территории Украины.

«В этом контексте канцлер также дал понять, что фиктивные референдумы на территориях, незаконно оккупированных Россией, неприемлемы и не получат никакого признания», — рассказал Хебештрайт.