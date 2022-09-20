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Северный Кипр захотел восстановить прямое авиасообщение с Россией

CNN Turk: прямое авиасообщение России с Северным Кипром может быть возобновлено с ноября

Фото: Shutterstock

Власти Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) и России захотели возобновить прямые авиарейсы между странами. Об этих планах во вторник, 20 сентября, сообщает телеканал CNN Turk со ссылкой на источники.

Согласно информации издания, полученной из дипломатических источников, в настоящее время стороны прорабатывают вопрос о восстановлении прямого авиасообщения — оно может быть возобновлено с середины ноября 2022 года. Отмечается, что российские коммерческие рейсы будут осуществляться напрямую между Россией и ТРСК, возможно, через туроператора.

Ранее в сентябре стало известно, что о возобновлении прямого авиасообщения с Россией задумались в Таиланде. В МИД России уточнили, что сейчас стороны также решают вопрос о включении вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» в перечень препаратов, иммунизация которыми позволяет путешественникам из России въезжать на территорию королевства без прохождения карантина.

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Валентина Процкова
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