Стало известно о погибших в результате обстрела ВСУ Краснореченского

СЦКК ЛНР сообщил о гибели 4 взрослых и 3 детей в результате обстрела ВСУ Краснореченского

Стало известно о погибших в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Краснореченское. Данные приводит Telegram-канал Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Луганской народной республики (ЛНР).

«Вечером 19 сентября 2022 года в результате артиллерийского обстрела вооруженными формированиями Украины поселка Краснореченское (Кременской район, ЛНР) погибло семь мирных жителей», — сказано в сообщении центра.

Уточняется, что среди погибших четверо взрослых и трое детей, близнецы 2021 года рождения и ребенок 2015 года рождения.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник признал сложность проведении референдума о вхождении региона в состав России в условиях боевых действий. Тем не менее представитель республики заметил, что в мировой практике уже существуют подобные прецеденты.