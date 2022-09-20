Посол ЛНР признал сложность проведения референдума при боевых действиях

Посол ЛНР Мирошник признал сложность проведения референдума в условиях боевых действий

Посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник признал сложность проведении референдума о вхождении региона в состав России в условиях боевых действий. Своим мнением он поделился в беседе с ТАСС.

При этом в мировой практике уже проводились голосования в аналогичных ситуациях, заметил посол.

«Важно, чтобы процедура позволила легитимно услышать и закрепить волеизъявление людей. Сейчас есть явное продемонстрированное желание людей запустить процедуру вхождения в состав России», — отметил Мирошник.

Ранее стало известно, что Общественная палата (ОП) ЛНР обратилась к главе республики Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о признании региона частью России. Как заявила зампредседателя ОП ЛНР Лина Вокалова, события последних дней показали, что Киев «перешел все красные линии», устраивая обстрелы мирного населения и террористические акты.