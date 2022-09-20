Россиян предупредили о надвигающейся на Черное море опасности

В Крыму и Краснодарском крае до конца недели продлится риск формирования смерчей

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России сообщил о возможном формировании смерчей над Черным морем. О надвигающейся опасности россиян предупредил глава института Максим Бедило, передает РИА Новости.

По словам эксперта, риск формирования смерчей продлится до конца недели. «На черноморском побережье Республики Крым и Краснодарского края возможно формирование смерчей, — говорится в сообщении. — Кроме того, на территории Кубани и республик Северного Кавказа сохраняется риск схода оползней и селевых потоков».

Кроме того, из-за сложившихся метеоусловий есть вероятность возникновения единичных очагов природных пожаров в республиках Тыва, Алтай, Калмыкия, Алтайском и Ставропольском краях, Астраханской, Новосибирской, Томской, Омской, Оренбургской, Самарской, Челябинской и Курганской областях.

Ранее российская тревел-блогерша, путешествующая по югу Италии, удивилась сильной схожести местных пляжей с крымскими курортами. Так, россиянка проехала по маршруту Бари — Монополи — Полиньяно-а-Маре — Остуни — Порто-Чезарео и призналась, что итальянское побережье очень напомнило ей курорты западного берега Крыма.