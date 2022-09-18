Путешествующая по курортам Италии россиянка удивилась схожести пляжей с Крымом

Автор блога на «Яндекс.Дзен» нашла пляжи-близнецы на юге Италии и на западном берегу Крыма

Российская тревел-блогерша, путешествующая по югу Италии, удивилась сильной схожести местных пляжей с крымскими курортами. Наблюдениями она поделилась в личном блоге «Тут вам не там» на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, россиянка проехалась по маршруту Бари — Монополи — Полиньяно-а-Маре — Остуни — Порто-Чезарео и провела в последнем городе три дня, отдыхая на море. Путешественница призналась, что итальянское побережье очень напомнило ей курорты западного берега Крыма. Например, автор блога нашла явное сходство между местным пляжем Spiaggia Liberta di Torre Lapillo и крымским Донузлавом.

Еще одна пара пляжей-близнецов — Пунта Прошутто в Порто-Чезаро и Оленевка в Черноморском районе Крыма. Путешественница добавила, что на крымской косе Беляус такая же чистая вода «красивого бирюзового цвета», при этом итальянское побережье более многолюдное и с большим количеством торговых лавок.

«Из тех пляжей, что мы посмотрели в пределах нашей программы по югу Италии, меня впечатлил только пляж в заповеднике Porto Selvaggio. Остальные слишком уж были похожи на крымские пляжи», — отметила россиянка, уточнив при этом, что полюбившееся место напомнило ей пляж «Затерянный мир» на окраине Балаклавской бухты в Крыму.

Ранее в сентябре в Крыму заметили резкий прирост туристов. По словам главы комиссии РСТ по автотуризму Дмитрия Манина, 15 августа был зафиксирован абсолютный рекорд автомобильного потока по Крымскому мосту — в обе стороны проехало 38 297 машин.

