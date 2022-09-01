В Крыму зафиксировали резкий прирост туристов

Глава РСТ по автотуризму Манин: россияне массово поехали в Крым на автомобилях в августе

Российские автотуристы в августе массово отправились на отдых в Крым. Об этом «Интерфаксу» рассказал глава комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) по автотуризму Дмитрий Манин.

Манин раскрыл, что 15 августа был зафиксирован абсолютный рекорд автомобильного потока по Крымскому мосту — в обе стороны проехало 38 297 машин. Предыдущее максимальное количество автомобилей проезжало 16 августа 2020 года (37 374 транспортных средств).

«В результате, несмотря на снижение общего турпотока, в августе за счет самостоятельных путешественников, которые приезжают на личных автомобилях, количество туристов в Крыму выровнялось и может приблизиться к показателям рекордного 2021 года», — оценил резкий прирост путешественников эксперт.

По словам президента «Лиги караванеров» Андрея Артюхова, среди россиян также распространены путешествиях в автодомах. Так, не менее 20 тысяч семей отправляются в такие поездки по российскому югу, а в Крым они будут ехать вплоть до середины октября. Отмечается, что на полуострове автотуристы могут остановиться на 21 площадке: в Большой Ялте, Большой Алуште, Евпатории, Большой Феодосии, в Черноморском, Бахчисарайском и Раздольненском районах.

Ранее сообщалось, что в июне-июле 2022 года турпоток в Крым снизился на 30 процентов по отношению к 2021 году, что стало рекордным падением за весь постсоветский период. При этом спад был неравномерным — в разные периоды сезона он достигал от 30 до 70 процентов.