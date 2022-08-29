Стало известно о рекордном падении турпотока в Крым за весь постсоветский период

Министр туризма Крыма заявил о рекордном падении турпотока за весь постсоветский период

Представители туристической индустрии заявили о значительном спаде бронирований туров в Крым в летнем сезоне. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По словам министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко, в июне-июле турпоток в регион снизился на 30 процентов по отношению к 2021 году, что стало рекордным падением за весь постсоветский период. «В августе ситуация в значительной степени выправилась. Итоги подведем в сентябре-октябре», — заявил Волченко.

Как стало известно АТОР, спад турпотока был неравномерным — в разные периоды сезона он достигал от 30 до 70 процентов. Основной причиной является приостановка авиасообщения с полуостровом, из-за чего туроператоры не могли сформировать полный пакет с проживанием и перелетом.

В связи с этим эксперты отмечают рост числа самостоятельных туристов — 75 процентов путешественников отправились в Крым на личном автомобиле, бронируя гостиницы и отели без посредников.

«По итогам удачного августа и с учетом лавины самостоятельных бронирований летний сезон в Крыму в целом будет вполне состоявшимся и не провальным», — подчеркнул вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Ранее в августе туроператоры сообщили о снижении стоимости проживания в Крыму на 60 процентов в некоторых объектах размещения. При этом в премиальных сегментах значительного падения стоимости отдыха не наблюдалось — загрузка в таких объектах в течение лета была на уровне 90 процентов.

