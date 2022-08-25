Стоимость отдыха в Крыму упала на 60 процентов

Неделя в отеле «три звезды» в Крыму в конце лета обойдется в 6,8 тысячи рублей на человека

Российские туроператоры заметили, что стоимость размещения в некоторых отелях Крыма упала на 50-60 процентов по сравнению с прошлым годом. Об этом пишет «Известия».

В «Интуристе» отметили, что после закрытия аэропорта Симферополя многие крымские отельеры начали снижать цены ради привлечения туристов. Тем не менее в премиальных сегментах значительного падения стоимости отдыха не наблюдалось — загрузка в таких объектах в течение лета была на уровне 90 процентов. Востребованные и популярные на рынке гостиницы завлекали путешественников скидками и спецпредложениями.

«Неделя с завтраками в известном отеле "Ялта-Интурист" обойдется в 65 тысяч рублей на двоих. Зато в обычной трехзвездочной гостинице в конце лета можно отдохнуть и за 13,6 тысячи — это 6,8 тысячи с человека за неделю», — раскрыли в «Интуристе».

По словам гендиректора туроператора «Крымская волна» Сергея Полуянова, размещение на полуострове можно найти еще дешевле — в начале сентября недельный отдых в небольших домиках без удобств и питания на Западном берегу Крыма выйдет в 2,4 тысячи рублей с человека. На Восточном побережье неделю в отеле с завтраками можно провести за 7,9 тысячи рублей.

Руководитель региона Крым российской гостиничной управляющей компании UPRO GROUP Екатерина Мильчинская оценила среднюю загрузку отелей республики в августе в 80 процентов, в сентябре — до 60 процентов на Южном берегу и до 40 процентов на Западном. Тем не менее отмечалось, что туристам по-прежнему трудно добраться до полуострова: на поездах не хватает билетов, автобусы везут долго, а личный автомобиль есть не у всех.

Ранее в августе россиянам рассказали, что туры на отечественные курорты в бархатный сезон выгодно приобретать после 5 сентября. Эксперт по туризму Николай Мельник заявил, что самую низкую стоимость на отдых туристам стоит ожидать вплоть до 11 сентября.