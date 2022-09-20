Кулеба назвал референдумы на контролируемых Россией территориях «актом отчаяния»

Глава МИД Украины Кулеба назвал референдумы «актом отчаяния со стороны России»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «актом отчаяния со стороны России» готовящиеся референдумы на территориях Донецкой и Луганской Народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях. Его слова приводит РИА Новости.

Кулеба добавил, что голосования на контролируемых Россией территориях «никак им не помогут».

Ранее глава украинского МИД заявил, что Киев продолжит боевые действия, а «референдумы ничего не изменят».

Референдумы о присоединении к России пройдут в ДНР и ЛНР с 23 по 27 сентября. В эти же даты состоится голосование в Запорожской и Херсонской областях.

