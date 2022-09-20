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Кулеба назвал референдумы на контролируемых Россией территориях «актом отчаяния»

Глава МИД Украины Кулеба назвал референдумы «актом отчаяния со стороны России»

Фото: Umit Bektas / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «актом отчаяния со стороны России» готовящиеся референдумы на территориях Донецкой и Луганской Народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях. Его слова приводит РИА Новости.

Кулеба добавил, что голосования на контролируемых Россией территориях «никак им не помогут».

Ранее глава украинского МИД заявил, что Киев продолжит боевые действия, а «референдумы ничего не изменят».

Референдумы о присоединении к России пройдут в ДНР и ЛНР с 23 по 27 сентября. В эти же даты состоится голосование в Запорожской и Херсонской областях.

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Антон Похиляк
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