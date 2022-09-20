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Украинские военные начали искать в Купянске сотрудничавших с Россией граждан

Администрация Харьковской области: украинские бойцы ищут в Купянске «коллаборантов»

Фото: Reuters

Украинские бойцы начали искать среди жителей Купянска в Харьковской области сотрудничавших с Россией граждан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

По информации ведомства, после обнаружения «коллаборантов» их увозят в неизвестном направлении.

«ВСУ активно ведет работу по вычислению "коллаборантов". Отыскивают и увозят в неизвестном направлении», — подчеркнул собеседник.

Ранее в администрации Харьковской области сообщили, что российские войска сохранили контроль над восточной частью Купянска. «Обстановка в Купянском районе на сегодня - русские войска продолжают сохранять контроль над восточной частью города по реке Оскол», — следует из заявления. При этом въезд в населенный пункт по-прежнему находится под постоянным огнем украинских военных.

Марина Совина
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