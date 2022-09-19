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Россия сохранила контроль над восточной частью харьковского Купянска

Администрация Харьковской области: российские войска контролируют восточную часть Купянска

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

В администрации Харьковской области заявили, что российские войска сохранили контроль над восточной частью Купянска. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«Обстановка в Купянском районе на сегодня - русские войска продолжают сохранять контроль над восточной частью города по реке Оскол», — следует из заявления.

При этом въезд в населенный пункт по-прежнему находится под постоянным огнем украинских военных, сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что тысячи жителей Харьковской области спешно покинули свои дома и перебрались в Россию. Основной поток беженцев пришелся на Белгородскую область. В пунктах пропуска через границу, где поначалу скопилось много людей, ускорили время перехода.

8 сентября стало известно о начале наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области в сторону городов Балаклея, Изюм и Купянск. 10 сентября российские подразделения были вынуждены покинуть Изюм, российские войска отошли за реку Оскол.

Марина Совина
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