Le Monde сообщило, что российские войска дали отпор Вооруженным силам Украины в Купянске

Французская газета Le Monde сообщила, что российские войска дали отпор Вооруженным силам Украины (ВСУ) в Купянске Харьковской области.

По информации издания, военнослужащие России укрепились на восточном берегу реки Оскол, пересекающей город. Местные жители рассказали, что в городе ведется огонь из танков и артиллерии.

При продвижении украинских военных к мосту произошло столкновение с применением ракет и снарядов, сообщается в материале.

Ранее в администрации Харьковской области заявили, что российские войска сохранили контроль над восточной частью Купянска. Там отметили, что при этом въезд в населенный пункт по-прежнему находится под постоянным огнем украинских военных.

