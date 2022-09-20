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Российские войска дали отпор Вооруженным силам Украины в Купянске

Le Monde сообщило, что российские войска дали отпор Вооруженным силам Украины в Купянске

Фото: Aleksander Polyakov/ Globallookpress.com

Французская газета Le Monde сообщила, что российские войска дали отпор Вооруженным силам Украины (ВСУ) в Купянске Харьковской области.

По информации издания, военнослужащие России укрепились на восточном берегу реки Оскол, пересекающей город. Местные жители рассказали, что в городе ведется огонь из танков и артиллерии.

При продвижении украинских военных к мосту произошло столкновение с применением ракет и снарядов, сообщается в материале.

Ранее в администрации Харьковской области заявили, что российские войска сохранили контроль над восточной частью Купянска. Там отметили, что при этом въезд в населенный пункт по-прежнему находится под постоянным огнем украинских военных.

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Марина Совина
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