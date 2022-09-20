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Посол ЛНР объяснил активизацию обстрелов ВСУ

Посол ЛНР Мирошник сообщил, что ВСУ активизировали обстрелы после заявления о референдуме

Фото: Vyacheslav Madiyevsky / Globallookpress.com

Посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова наносят удары по республике после заявления о референдуме о ее вхождении в состав России. Об этом он заявил в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Мы видим активизацию (обстрелов — прим. «Ленты.ру») сейчас после того, что было заявлено о требовании общественности провести референдум», — утверждает посол.

Он уточнил, что необходимо обеспечить военные подразделения ЛНР, которые выйдут на новый уровень после присоединения республики к России. По его мнению, снятие границы должно повлиять на снабжение.

«Наша армия должна нормально снабжаться. Россия — большое, мощное, экономически состоятельное государство, которое может позволить себе вооружить и обеспечить свою армию лучше, чем армия, которая воюет против нее», — подчеркнул Мирошник.

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Посол отметил, что военные подразделения не нужно «разделять на резервистов республики, на военных народной милиции, российские вооруженные силы — они одинаково воюют, они в одном строю, и они воюют против одного противника».

Кроме того, он объяснил, почему Киев боится вхождения ЛНР в состав России. «Украине и Западу будет уже не по зубам оторвать эту часть», — считает Мирошник.

19 сентября Общественные палаты ЛНР и Донецкой народной республики обратились к главам регионов с просьбой незамедлительно провести референдум о вхождении республик в состав России.

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Кристина Есикова
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