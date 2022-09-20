Лидер Maroon 5 Адам Левин хотел назвать третьего ребенка в честь любовницы

Лидер Maroon 5 Адам Левин заявлял о желании назвать третьего ребенка в честь любовницы

Американский певец и лидер рок-группы Maroon 5 Адам Левин заявлял о желании назвать третьего ребенка в честь любовницы, модели Самнер Строу. Об этом девушка сообщила в своем аккаунте в TikTok, передает Marca.

По словам Строу, она состояла в отношениях с музыкантом на протяжении года. Солист рок-группы, о пополнении в семье которого стало известно в начале сентября, «эксплуатировал» модель и «манипулировал» ею.

Когда же артист узнал, что его супруга Бехати Принслу беременна в третий раз, то сообщил любовнице о том, что назовет ребенка в честь Строу. Модель поделилась скриншотами переписки с Левином, заявив, что не хотела раскрывать правду, однако ее знакомый начал угрожать ей тем, что продаст информацию о ее романе с женатым музыкантом новостным таблоидам.

«Хорошо, серьезный вопрос. Скоро у меня будет еще один ребенок, и если родится мальчик, я хочу назвать его Самнер», — писал солист группы Строу. В другом скриншоте артист делал девушке комплименты: «Ты настолько горяча, что это просто сводит меня с ума. И в жизни ты в 50 раз горячее, как и я».

Сам лидер Maroon 5 никак не прокомментировал заявление модели.

В конце августа американский актер Шайа ЛаБаф признался в изменах всем своим женщинам и назвал себя «ищущим удовольствий, эгоистичным, эгоцентричным, нечестным, невнимательным, боязливым человеком».