Актер Шайа ЛаБаф признался в многочисленных изменах и назвал себя эгоистичным человеком

Американский актер Шайа ЛаБаф признался в изменах всем своим женщинам и назвал себя «ищущим удовольствий, эгоистичным, эгоцентричным, нечестным, невнимательным, боязливым человеком». Интервью с ним было опубликовано на YouTube-канале

REAL ONES with Jon Bernthal.

Артист отметил, что виноват перед большим количеством людей. Обсуждая свои измены, он также заявил, что никогда не говорил своим партнершам о своих венерических заболеваниях.

«Когда я думаю о том, во что превратилась моя жизнь, какая она сейчас, какова моя цель, то я осознаю, что должен быть полезен. И когда я смотрю на это движение [против домогательств] #MeToo, я вижу не так много парней, которые берут на себя ответственность», — сказал ЛаБаф.

Он также вспомнил свою бывшую девушку, певицу FKA twigs, и добавил, что если бы она не появилась в его жизни, он бы не смог «испытать смерть эго» и продолжил бы «посредственное существование или бы был совсем мертв».

В 2020 году певица FKA twigs подала на ЛаБафа в суд. Как утверждается в иске, за время их романа, который длился год, актер неоднократно оскорблял ее, применял физическое и эмоциональное насилие и намеренно заразил венерическим заболеванием. FKA twigs поддержала певица Sia, которая призналась, что тоже стала жертвой эмоционального насилия со стороны артиста. После обвинений со стороны артистов ЛаБаф обещал пройти интенсивную терапию.