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Пушилин рассказал о безуспешных атаках ВСУ в направлении Красного Лимана

Глава ДНР Пушилин заявил об отбитых союзниками атаках ВСУ в направлении Красного Лимана

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли безуспешную попытку прорыва в направлении города Красный Лиман под Донецком, но были отбиты силами союзников. Об этом в эфире телепередачи «СоловьевLive» рассказал глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Если брать сам Красный Лиман и Ямполь, противник также делает, пусть редкие, но попытки вылазок диверсионных групп, нашими силами это все отбивается», — заявил политический деятель о безуспешных атаках ВСУ.

Ранее Telegram-канал WarGonzo сообщил, что ВСУ в настоящее время с двух направлений атакуют Красный Лиман. Защитники города рассказали каналу, что атака идет с запада и северо-запада одновременно. «ВСУ снова приступили к штурму Лимана с двух направлений — с запада и северо-запада. У нас есть потери», — говорится в сообщении.

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Николай Чигасов
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