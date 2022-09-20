Стало известно об атаке ВСУ на Красный Лиман с двух направлений

WarGonzo: Вооруженные силы Украины с двух направлений атакуют Красный Лиман

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в настоящее время с двух направлений атакуют Красный Лиман. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

По его словам, защитники города рассказали ему о том, что атака идет с запада и северо-запада одновременно.

«ВСУ снова приступили к штурму Лимана с двух направлений — с запада и северо-запада. У нас есть потери. Держимся и бьемся изо всех сил», — говорится в сообщении.

Утром 17 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли село Красный Хутор. По его данным, были разрушены три домовладения. На тот момент также было известно об одной пострадавшей.