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Президент Молдавии встретится с генсеками ООН и НАТО

Президент Молдавии Санду планирует встретиться в США с генсеками ООН и НАТО

Фото: Justin Lane / Getty Images

Президент Молдавии Майя Санду приехала с рабочим визитом в Нью-Йорк, где планирует встретиться с генеральными секретарями ООН и НАТО Антониу Гутеррешем и Йенсом Столтенбергом, сообщила пресс-служба администрации главы молдавской республики. Об этом пишет РИА Новости.

«Президент Молдавии Майя Санду начинает двухдневный визит в Нью-Йорк, США, где она находится в связи с работой 77-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Она встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем», — заявлено в сообщении администрации президента.

Также в США лидер Молдавии намерена встретиться с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Ранее в Молдавии прошла массовая акция протеста сторонников оппозиции против действующей власти. Тысячи человек стояли перед зданием администрации президента Молдавии, выкрикивая лозунги: «Долой власть!», «Отставка», «Долой Майю Санду!».

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Татьяна Антоненко
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