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В ДНР разрешили назначать иностранных наблюдателей на референдум

В ДНР издали закон, разрешающий иностранным наблюдателям присутствовать на референдуме

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Донецкой народной республике (ДНР) издали закон, разрешающий присутствие иностранных наблюдателей и СМИ на референдуме о вхождении республики в состав России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Законом предусматриваются возможности по осуществлению наблюдения за проведением референдума как наблюдателями, назначенными Общественной палатой Донецкой народной республики, так и иностранными (международными) наблюдателями, аккредитованными представителями средств массовой информации», — сказано в тексте документа.

Уточняется, что во время проведения референдума будет запрещена фото- и видеосъемка для противодействия угрозам враждебного воздействия, однако фиксировать происходящее смогут представители СМИ, получившие аккредитацию. Отмечается, что им позволят присутствовать на мероприятии при условии предварительного согласия участника референдума или члена комиссии референдума.

Ранее в Луганской народной республике (ЛНР) издали аналогичный закон, допускающий присутствие иностранных наблюдателей на референдуме. Сообщается, что Центральная избирательная комиссия республики будет аккредитовать потенциальных наблюдателей из других стран.

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Алевтина Запольская
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