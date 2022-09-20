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В ЛНР допустили присутствие иностранных наблюдателей на референдуме

В ЛНР приняли закон, допускающий присутствие иностранных наблюдателей на референдуме
СюжетРеферендум в ЛНР:

Фото: Александр Река / ТАСС

В Луганской народной республике (ЛНР) приняли закон, допускающий присутствие иностранных наблюдателей на референдуме о вхождении региона в состав России. Текст документа размещен на сайте главы республики Леонида Пасечника.

«Иностранные (международные) наблюдатели аккредитуются Центральной избирательной комиссией Луганской Народной Республики при наличии приглашения и разрешения на въезд», — сказано в документе.

Кроме того, уточняется, что подобные приглашения могут отправлять глава республики, парламент, общественная палата, МИД и Центризбирком. Отмечается, что порядок аккредитации определит ЦИК.

Ранее стало известно, что референдум о присоединении Донецкой народной республики (ДНР) к России пройдет с 23 по 27 сентября. «Донбасс возвращается домой! Считаю законопроект своевременным. Прошу депутатов поддержать законопроект», — заявил глава республики Денис Пушилин.

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Алевтина Запольская
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