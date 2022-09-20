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НАТО прокомментировало проведение референдумов о присоединении к России

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс будет считать референдумы России нелегитимными
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

НАТО будет считать готовящиеся референдумы о присоединении к России на подконтрольных территориях на Украине нелегитимными. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщает РИА Новости.

« [Проведение референдумов] это дальнейшая эскалация... Международное сообщество должно осудить это вопиющее нарушение международного права и усилить поддержку Украины», — прокомментировал генсек.

Ранее глава украинского МИД заявил, что Киев продолжит боевые действия, а «референдумы ничего не изменят».

Референдумы о присоединении к России пройдут в ДНР и ЛНР с 23 по 27 сентября. В эти же даты состоится голосование в Запорожской и Херсонской областях.

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Дмитрий Сотак
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