Вучич объяснил необходимость поддерживать хорошие отношения с Россией и США

Вучич заявил, что Сербия должна поддерживать отношения с РФ и США ради сохранения Косово

Президент Сербии Александар Вучич в интервью Радио и телевидению Сербии рассказал, что страна должна одновременно поддерживать хорошие отношения с Россией, Китаем и США. Он объяснил это необходимостью сохранения Косово.

«Мы пытаемся искать компромиссные решения [с США] по открытым вопросам, прежде всего это касается Косова и Метохии, но мы также укрепляем наше экономическое сотрудничество, увеличиваем присутствие американских компаний в нашей стране, чтобы они были заинтересованы в стабильности и безопасности Сербии. Это важно для нас так же, как мы стараемся сохранять очень достойные отношения с РФ и прекрасные отношения с Китаем», — заявил сербский лидер.

Он также подчеркнул, что из-за ситуации с самопровозглашенной республикой Косово Сербия не может находится на чьей-либо стороне и вынуждена вести ту политику, которой придерживается в настоящее время. Вучич подчеркнул, что считает это рациональным, серьезным и ответственным поведением.

Ранее он рассказал, что еще одна страна отозвала признание независимости Косово. Он не стал уточнять, какое именно государство это сделало.