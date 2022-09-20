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Вучич объяснил необходимость поддерживать хорошие отношения с Россией и США

Вучич заявил, что Сербия должна поддерживать отношения с РФ и США ради сохранения Косово
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Predrag Milosavljevic / Globallookpress.com

Президент Сербии Александар Вучич в интервью Радио и телевидению Сербии рассказал, что страна должна одновременно поддерживать хорошие отношения с Россией, Китаем и США. Он объяснил это необходимостью сохранения Косово.

«Мы пытаемся искать компромиссные решения [с США] по открытым вопросам, прежде всего это касается Косова и Метохии, но мы также укрепляем наше экономическое сотрудничество, увеличиваем присутствие американских компаний в нашей стране, чтобы они были заинтересованы в стабильности и безопасности Сербии. Это важно для нас так же, как мы стараемся сохранять очень достойные отношения с РФ и прекрасные отношения с Китаем», — заявил сербский лидер.

Он также подчеркнул, что из-за ситуации с самопровозглашенной республикой Косово Сербия не может находится на чьей-либо стороне и вынуждена вести ту политику, которой придерживается в настоящее время. Вучич подчеркнул, что считает это рациональным, серьезным и ответственным поведением.

Ранее он рассказал, что еще одна страна отозвала признание независимости Косово. Он не стал уточнять, какое именно государство это сделало.

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Марина Совина
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