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Вучич заявил об отзыве еще одной страной признания Косово

Президент Сербии Вучич заявил, что еще одна страна отозвала признание независимости Косово
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Thomas Imo / Globallookpress.com

Сербский президент Александр Вучич рассказал, что еще одна страна отозвала признание независимости самопровозглашенной республики Косово. Он не стал уточнять, какое конкретно государство это было, сообщает РИА Новости.

«Я получил еще одну ноту об отзыве признания независимости Косово. Хочу сказать гражданам Сербии, что это еще одна папка в нашем государственном сейфе, еще одна нота, так что свою позицию хотя бы в этой организации укрепляем и усиливаем и будем работать и дальше над этим, будем бороться и молчать, пока они не попытаются вступать в новые (международные) структуры», — заявил сербский лидер.

По его словам, в Косово очень удивятся, когда осознают, сколько стран в ООН выступают с противоположной республике позицией.

Ранее заместитель командующего Миротворческой миссией Североатлантического альянса в Косово (KFOR) бригадный генерал Лука Пиперни заявил, что НАТО нарастит свою группировку войск в Косово в случае нового обострения между Приштиной и Белгородом.

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Марина Совина
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