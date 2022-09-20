НАТО заявило о готовности нарастить группировку в Косово

НАТО заявило о наращивании группировки в Косово в случае нового обострения

НАТО нарастит свою группировку войск в Косово в случае нового обострения между Приштиной и Белгородом. Об этом заявил заместитель командующего Миротворческой миссией Североатлантического альянса в Косово (KFOR) бригадный генерал Лука Пиперни, передает Reuters.

«Мы бдительны и готовы действовать. В случае роста напряженности мы можем привлечь резервные силы в кратчайшие сроки», — заявил генерал.

13 сентября стало известно, что президент Сербии Александр Вучич отказался признавать независимость Косово. По словам Вучича, Белград не пойдет на такой шаг «ни при каких условиях». Он подчеркнул, что Сербия будет придерживаться норм международного права в вопросе независимости края.

Новое обострение на границе Сербии и Косово произошло 31 июля. В северных районах Косово сработали сигналы воздушной тревоги, а сербы начали строить баррикады в месте Рударе, на трассе Приштина — Лепосавич и недалеко от города Звечан. В приграничной зоне были слышны выстрелы.