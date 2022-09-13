Президент Сербии отказался признавать независимость Косово

Президент Сербии Вучич: Белград не признает независимость Косово ни при каких условиях

Президент Сербии Александр Вучич отказался признавать независимость Косово. Его слова в ходе заседании Народной скупщины (парламента) приводит агентство Anadolu.

По словам Вучича, Белград не пойдет на такой шаг «ни при каких условиях». Он подчеркнул, что Сербия будет придерживаться норм международного права в вопросе независимости края.

По его мнению, против сербов, проживающих на севере Косово, развязана «кампания запугивания», однако они не откажутся от своей идентичности. «Как человек, который поклялся, положив руку на Конституцию Сербии, я хочу сказать, что никогда не откажусь от борьбы за Косово и Метохию», — сказал Вучич.

При этом президент отметил, что в качестве главнокомандующего страны он не намерен отправлять сербскую молодежь «на передовую». «Сербия настаивает на мире не потому, что слаба. А потому, что я не хочу стать президентом, который отправляет тело ребенка в гробу к сербской или албанской матери. Однако, в случае нападения на наших детей, матерей и отцов, мы знаем, как их защитить, поверьте мне на слово», — добавил Вучич.

Новое обострение на границе Сербии и Косово произошло 31 июля. В северных районах Косово сработали сигналы воздушной тревоги, а сербы начали строить баррикады в месте Рударе, на трассе Приштина — Лепосавич и недалеко от города Звечан. В приграничной зоне были слышны выстрелы. На следующий день Вучич выступил за продолжение диалога для урегулирования ситуации в Косово, он обратился с таким призывом по завершении консультаций в Генеральном штабе вооруженных сил страны.

27 августа Сербия и Косово договорились о въездных документах. Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель поздравил стороны с урегулированием этого вопроса.