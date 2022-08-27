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Сербия и Косово договорились о въездных документах

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель: Косово и Сербия договорились о въездных документах

Фото: Fatos Bytyci / Reuters

Представители Сербии и самопровозглашенной республики Косово смогли согласовать передвижение через границу. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, его слова приводит ТАСС.

Глава евродипломатии ЕС отметил, что сторонам удалось договориться о въездных документах в рамках диалога, проходившего при содействии Брюсселя. «Сербия согласилась отменить документы на въезд и выезд для держателей косовских удостоверений личности, а Косово согласилось не вводить их для владельцев сербских удостоверений личности», — уточнил Боррель.

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Варвара Кошечкина
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