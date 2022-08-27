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Вучич заявил об отзыве признания независимости Косова семью странами

Президент Сербии Вучич сообщил об отзыве признания независимости Косова семью странами

Фото: Besart Ademi / Unsplash

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что хранит в своем сейфе семь на данный момент не опубликованных официальных дипломатических нот об отзыве признания независимости самопровозглашенного Косова. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Вучича, число подобных документов увеличилось с четырех до семи. Он добавил, что публикация документов последует при попытке Приштины подать новые заявки на вступление в международные организации.

13 мая четыре государства из числа стран, признавших Косово, были готовы отозвать признание из-за нарушения Приштиной соглашений с Белградом. О готовности отзыва заявил глава МИД Сербии Никола Селакович. Он отметил, что ведомство продолжит работу над расширением списка отозвавших признание со стороны представителей международного общества.

Власти Косова направили заявку на прием в Совет Европы 12 мая. Президент Сербии Александр Вучич назвал данный шаг нарушением международного права, резолюции Совбеза ООН 1244 и прежних соглашений с Белградом, согласно которым Приштина отказалась от вступления в европейские организации.

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Юлия Ямпольская
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