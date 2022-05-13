В Сербии заявили об отзыве признания Косово со стороны международного общества

Глава МИД Сербии заявил о готовности четырех государств отозвать признание Косово

Четыре государства из числа стран, которые признали Косово, готовы отозвать признание из-за нарушения Приштиной соглашений с Белградом. О готовности отзыва заявил глава МИД Сербии Никола Селакович, сообщает РИА Новости.

«Сегодня я передал президенту Вучичу дипломатические ноты четырех государств, которые отзывают признание так называемого Косово, а Совбез уполномочил президента в тот момент, когда он сочтет нужным, оповестить общественность, о каких государствах идет речь», — заявил Селакович.

Глава МИД пообещал, что ведомство продолжит работу над расширением списка отозвавших признание со стороны представителей международного общества.

Власти Косова направили заявку на прием в Совет Европы 12 мая. Президент Сербии Александр Вучич назвал этот шаг нарушением международного права, резолюции Совбеза ООН 1244 и прежних соглашений с Белградом, согласно которым Приштина отказалась от вступления в европейские организации.

