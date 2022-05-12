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Косово подаст заявку на членство в Совете Европы

Президент Сербии Вучич заявил, что Косово подаст заявку на членство в Совете Европы 12 мая
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Hannah Mckay / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что самопровозглашенное Косово подаст заявку на членство в Совете Европы. Об этом сообщает РИА Новости.

Вечером 11 мая Вучич поучаствовал в рабочем ужине с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем, с членом президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорадом Додиком, премьером Албании Эди Рамой, президентом Черногории Мило Джукановичем, премьером Северной Македонии Димитаром Ковачевски и главой МИД республики Косово Доникой Гервала. Он заявил, что Косово подаст заявку на членство в Совете Европы в четверг, 12 мая.

«Сегодня вечером на встрече госпожа Гервала подтвердила, что они завтра подадут заявку на членство так называемого Косово в Совете Европы. Это нарушение не только международного права, но и всех норм и резолюции Совбеза ООН 1244», — подчеркнул глава государства.

По словам Вучича, косовские албанцы не соблюдают Вашингтонское и Брюссельское соглашения с Белградом. Кроме того, более девяти лет Приштина не создает Содружество сербских общин в Косово, о котором говорилось ранее.

«Нам предстоит весьма тяжелый период по этому вопросу, потому что они думают, что используют украинскую ситуацию, обвиняя Сербию, называя ее "рукой Москвы" и говоря неправду. Их не интересуют факты, они пытаются использовать ситуацию и получить намного больше, чем рассчитывали ранее. Себя будут представлять как великих борцов против российского "тоталитаризма и фашизма" и не знаю чего еще. Мы в ближайшие 36 часов назначим заседание национального совбеза и будем политически реагировать», — заявил президент Сербии.

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Марина Совина
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