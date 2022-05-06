Вучич объяснил стремление Запада требовать от Сербии признания Косово

Президент Сербии Вучич объяснил, зачем западные страны добиваются признания Косово

Президент Сербии Александр Вучич объяснил стремление Запада требовать от Сербии признания Косова. Его слова в ходе обращения к гражданам страны передает РИА Новости.

По словам Вучича, западные страны добиваются этого, чтобы лишить президента России Владимира Путина аргумента об аналогии с Украиной. «Вне зависимости от того, что на Западе скажут, что это не одно и то же, и мы бы сказали, что это не одно и то же, Путин им скажет, что в Крыму был проведен референдум, провели или проведем референдум в Донецке и Луганске, а если потребуется, в Херсоне и Запорожье и где-то еще, как и было в Косове», — сказал он.

При этом он указал на то, что в Косове референдум даже не был проведен. «Они ссылаются на Качаничский устав и референдум, проведенный в 1990-1991 годах, вымышленный и не институциональный», — добавил Вучич.

Ранее Александр Вучич заявил, что проведение Владимиром Путиным аналогии между конфликтом в Косово и Донбассе в разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем дополнительно усложнило позицию Сербии. В ходе диалога Путин напомнил Гутерришу прецедент с признанием Косова Международным судом, говоря о решении Москвы признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

