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Вучич объяснил стремление Запада требовать от Сербии признания Косово

Президент Сербии Вучич объяснил, зачем западные страны добиваются признания Косово
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: IMAGO / Christian Spicker / Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич объяснил стремление Запада требовать от Сербии признания Косова. Его слова в ходе обращения к гражданам страны передает РИА Новости.

По словам Вучича, западные страны добиваются этого, чтобы лишить президента России Владимира Путина аргумента об аналогии с Украиной. «Вне зависимости от того, что на Западе скажут, что это не одно и то же, и мы бы сказали, что это не одно и то же, Путин им скажет, что в Крыму был проведен референдум, провели или проведем референдум в Донецке и Луганске, а если потребуется, в Херсоне и Запорожье и где-то еще, как и было в Косове», — сказал он.

При этом он указал на то, что в Косове референдум даже не был проведен. «Они ссылаются на Качаничский устав и референдум, проведенный в 1990-1991 годах, вымышленный и не институциональный», — добавил Вучич.

Ранее Александр Вучич заявил, что проведение Владимиром Путиным аналогии между конфликтом в Косово и Донбассе в разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем дополнительно усложнило позицию Сербии. В ходе диалога Путин напомнил Гутерришу прецедент с признанием Косова Международным судом, говоря о решении Москвы признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Марина Совина
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