Вучич рассказал об усложнении позиций Сербии из-за слов Путина

Вучич заявил об усложнении позиции Сербии после заявления Путина о Косове и Донбассе

Проведение президентом России Владимиром Путиным аналогии между конфликтом в Косове и Донбассе в разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем дополнительно усложнило позицию Сербии. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич, пишет РИА Новости.

Речь идет о разговоре российского лидера и главы ООН 26 апреля. В ходе диалога Путин напомнил Гутерришу прецедент с признанием Косова Международным судом, говоря о решении Москвы признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

«Вы слышали Олафа Шольца (канцлера ФРГ — прим. «Ленты.ру»), что точно он говорил? Кого он считает виновным в происходящем в Боснии, что считает должно произойти в Косове, а также по вопросу санкций. А сейчас подумайте, если он с этим выступил публично, возможно ли, что мне не заявил это на встрече… Заявления всегда лишь слабое отражение того, что происходит на встрече», — рассказал политик.

Вучич назвал положение Сербии очень сложным и тяжелым. «Обо всем этом я буду говорить завтра (в обращении к гражданам — прим. «Ленты.ру»), в политическом смысле никогда не было тяжелее, а боюсь, что со всем, что предстоит и в экономическом смысле, никогда не было тяжелее», — заключил президент.

Ранее Шольц на пресс-конференции с премьер-министром непризнанного Косова Альбином Курти поддержал вступление всех стран Западных Балкан в Евросоюз. «Я изложил премьер-министру свои убеждения о том, что Западные Балканы принадлежат Европе, все эти государства должны в будущем войти в ЕС, в том числе и Косово», — сказал политик.