Шольц поддержал вступление в ЕС всех государств Западных Балкан

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что все государства Западных Балкан должны войти в ЕС

Все государства Западных Балкан должны войти в Европейский союз (ЕС). Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции с премьер-министром непризнанного Косово Альбином Курти, передает РИА Новости.

«У нас был хороший и продуктивный разговор. Мы договорились, что вскоре в рамках поездки на Балканы я нанесу визит в Приштину... Я изложил премьер-министру свои убеждения о том, что Западные Балканы принадлежат Европе, все эти государства должны в будущем войти в ЕС, в том числе и Косово», — сказал политик.

Он призвал Приштину к конструктивному участию в переговорах с Сербией. Немецкий лидер поддержал вступление западно-балканских стран в ЕС на фоне кризиса на Украине.

«Именно в такие времена, как сейчас, когда в непосредственной близости от нас идет жестокая война, центральное значение имеет, чтобы обе страны пошагово решили свой конфликт. Таким образом они внесут вклад в дело мира и безопасность всех Восточных Балкан, а также всей Европы», — подчеркнул Шольц.

Канцлер Германии также заявил о готовности «посильно поддержать» курс реформ, принятый в Приштине для борьбы с коррупцией и укрепления верховенства закона.