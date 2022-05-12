Косово направило заявку на вступление в Совет Европы

Косово направило заявку на прием в Совет Европы, организация уже получила этот документ

Власти Косова направили заявку на прием в Совет Европы, в связи с чем президент Сербии Александр Вучич объявил о собрании в Белграде Совета национальной безопасности. Об этом пишет «Интерфакс».

Как сообщает РИА Новости, Совет Европы уже получил соответствующий документ от Косово. Президент Сербии считает, что власти автономного края нарушили очередное соглашение, подписанное с центром.

Сербский автономный край Косово и Метохия, населенный албанским этническим большинством, в одностороннем порядке объявил независимость от Сербии в 2008 году. Тем не менее, Белград продолжает считать регион частью своего государства.