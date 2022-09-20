Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Президент Швейцарии заявил о нейтралитете страны

Президент Швейцарии Кассис заявил о приверженности страны нейтралитету
Иньяцио Кассис

Иньяцио Кассис. Фото: Amr Alfiky / Reuters

Президент Швейцарии Иньяцио Кассис на выступлении в ходе общеполитической дискуссии 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил о нейтральном статусе страны. Его слова приводит ТАСС.

Кассис заявил о приверженности Швейцарии нейтралитету и подчеркнул, что Берн не станет оказывать военную помощь ни одной из сторон-участниц конфликтов.

«Швейцария — нейтральная страна. Это означает, что мы строго соблюдаем право на нейтралитет, закрепленное в международном публичном праве. Мы не вовлечены в конфликты и не предоставляем никакой военной поддержки ни одной из сторон конфликта. Ничто не может это изменить или поставить под вопрос», — подчеркнул он.

Материалы по теме:
Тур а-ля карт. В России резко вырос спрос на заграничные туры за банковскими картами. Где получить их выгоднее всего?
Тур а-ля карт.В России резко вырос спрос на заграничные туры за банковскими картами. Где получить их выгоднее всего?
9 апреля 2022
Страны ЕС начали закрывать въезд для россиян с шенгеном. Действительно ли жители России не смогут попасть в Европу?
Страны ЕС начали закрывать въезд для россиян с шенгеном.Действительно ли жители России не смогут попасть в Европу?
11 августа 2022

Однако из речи швейцарского лидера следовало, что Берн достаточно широко интерпретирует нейтральный статус. Он «не означает безразличия» и «отсутствия солидарности», подчеркнул он. «Мы обязуемся защищать принципы свободы, демократии и верховенства права — ценности, которые тоже включены в швейцарскую конституцию», — заключил Кассис.

С 19 сентября Швейцария полностью приостановила упрощенный визовый режим с Россией. В правительстве страны объяснили, что решение основано на действиях Евросоюза и способствует проведению единой визовой политики во всем регионе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Матвиенко ответила вопросом на вопрос о мобилизации
Вучич объяснил необходимость поддерживать хорошие отношения с Россией и США
Макрон призвал поддержать усилия МАГАТЭ на Украине
Стало известно о переброске украинских войск для решающего наступления
Президент Швейцарии заявил о нейтралитете страны
Вучич заявил об отзыве еще одной страной признания Косово
США пообещали меры против России при вхождении в ее состав частей Украины
Аршавин одной фразой оценил недопуск сборной России на Евро-2024
В Госдуме ответили на вопрос о всеобщей мобилизации в России
В Запорожье сделали заявление о границах после референдума
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.