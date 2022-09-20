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44-летняя певица снялась в бикини и порадовала фанатов

44-летняя певица Николь Шерзингер снялась в бикини на пляже в Португалии
Николь Шерзингер

Николь Шерзингер. Фото: @nicolescherzinger

Популярная американская певица и солистка группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер поделилась новыми пляжными снимками и порадовала фанатов. Соотвествующие комментарии к фотографиям появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

44-летняя знаменитость выложила серию фото с отпуска в Португалии, на которых она позирует на фоне гор и моря в бикини черного цвета и солнцезащитных очках в массивной оправе. Кроме того, поп-исполнительница сняла селфи, на котором видно, что она решила отказаться от макияжа. «Воскресный день! Веселый день!» — подписала она публикацию, которая набрала более 178 тысяч лайков.

Поклонники восхитились внешним видом звезды, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Невозможно так выглядеть в 44 года», «Твоя фигура — это огонь!», «Николь, ты выглядишь потрясающе. Спасибо за то, что мотивируешь», «Конечно, так тренироваться! Красотка!», «Потрясающая! Ты усердно работаешь над своим телом, и это видно», — высказывались они.

Ранее в сентябре Николь Шерзингер показала тело в бикини и удивила фанатов. Поп-исполнительница опубликовала фото в соцсетях, на котором она позирует в раздельном голубом купальнике, стоя на доске для серфинга с веслом в руках.

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Мария Винар
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44-летняя певица снялась в бикини и порадовала фанатов
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