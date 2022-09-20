Рудковская показала фигуру в своем костюме Chanel 20-летней давности

Продюсер Яна Рудковская снялась в костюме Chanel, который носила 20 лет назад

Российский продюсер, предпринимательница и телеведущая Яна Рудковская показала фигуру в своем костюме бренда Chanel 20-летней давности. Соответствующие фото появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Так, Рудковская снялась на пляже, позируя в оранжевом наряде с логотипами указанной марки, который состоял из юбки выше колена, кофты на молнии и кроп-топа. Кроме того, она распустила волосы и дополнила образ солнцезащитными очками.

«Цвет настроения — оранжевый. Перешла на свой же винтаж! Этот костюм Chanel я покупала и носила ровно 20 лет назад, когда родился мой сын Коля! Сохранила, и теперь он снова в теме, а самое главное, что я в том же размере! О как! Ну и другие оранжевые аксессуары — лайк!» — подписала продюсер кадры.

В свою очередь подписчики оценили снимки, сделав комплименты телеведущей. «Какой стильный», «Классные у Chanel были коллекции», «Классно держите форму», «Просто огонь, отлично сохранились», — прокомментировали они.

В апреле Яна Рудковская защитила французский модный дом Chanel после новостей о скандале с российскими покупателями. Так, знаменитость отреагировала на информацию о том, что бутики Chanel в Париже обклеили стикерами с изображением фюрера Адольфа Гитлера. «Я не буду ничего резать и кромсать. С каждой вещью у меня связана определенная история (...)», — отметила она.