Россияне раскрыли влияние западных санкций на отдых

По данным банка «Открытие», около 40% россиян отметили рост расходов на летний отдых

Российские туристы раскрыли влияние западных санкций на отдых — 68 процентов соотечественников заявили, что внешние ограничения пока никак не повлияли на их отпускные планы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного банком «Открытие» и страховой компанией «Росгосстрах», передает ТАСС.

Изменить направление поездки пришлось девяти процентам респондентов, еще восемь процентов опрошенных вовсе были вынуждены отменить запланированное путешествие. При этом отмечается, что почти 40 процентов россиян отметили рост расходов на прошедший летний отпуск по сравнению с 2021 годом. Еще 35 процентов респондентов не заметили каких-либо изменений в расходах, а 27 процентов и вовсе отметили снижение своих трат.

Согласно данным опроса, 65 процентов отдохнувших летом отечественных туристов потратили на отдых не более 50 тысяч рублей на одного члена семьи. 23 процента — от 50 до 100 тысяч рублей, девять процентов — от 100 до 200 тысяч. Еще у двух процентов такие расходы составили от 200 до 300 тысяч рублей, один процент россиян потратил более 300 тысяч на человека.

Ранее стало известно, что летом 2022 года за границей отдыхали два процента соотечественников. Так, в допандемийном 2019 году отпуск за границей проводили девять процентов россиян, в 2022 году на отдых в зарубежные страны отправились лишь два процента граждан РФ.

