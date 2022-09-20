ЕС отказался признавать итоги референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонщине и Запорожье

ЕС отказался признавать итоги референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по внешней политике Жозеп Боррель рассказал, что организация отказывается признавать итоги референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав России, сообщает РИА Новости.

«ЕС решительно осуждает запланированные незаконные референдумы, которые направлены против законных и демократически избранных украинских властей, нарушают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, являются грубым нарушением международного права. Результат таких действий будет недействительным, не получит признания ЕС и государств-членов», — заявил он.

Ранее Боррель предупредил, что ЕС может ввести новые санкции против России в случае проведения референдумов на освобожденных территориях. По его словам, политическое руководство России «будет причастно к этим референдумам» и будет привлечено к ответственности.