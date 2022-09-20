Евросоюз пригрозил России новыми санкциями

ЕС пригрозил России новыми санкциями в случае проведения референдумов

Европейский союз (ЕС) может ввести новые санкции против России в случае проведения референдумов на освобожденных территориях, об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, пишет РИА Новости.

По его словам, политическое руководство России «будет причастно к этим референдумам» и привлечено к ответственности. «Также рассмотрим дополнительные ограничительные меры против России», — пригрозил он.

Ранее в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР) объявили о проведении референдума о присоединении к России с 23 по 27 сентября.

12 сентября ЕС в очередной раз отказался признавать выборы в Крыму и Севастополе. Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума.