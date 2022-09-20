У людей-«сов» обнаружили повышенный риск диабета

Experimental Physiology: поздний сон повышает риск диабета и сердечных заболеваний

Ученые Ратгерского университета в США обнаружили, что у людей-«сов», которые поздно ложатся спать, снижается способность сжигать жир для получения энергии. Это способствует накоплению жиров в организме и повышению риска развития диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты научной работы опубликованы в журнале Experimental Physiology.

В исследовании участвовали 51 человек, которых разделили на две группы на основе их хронотипа — естественной склонности ложиться спать в разное время. Специалисты оценивали массу тела добровольцев, а также их чувствительность к инсулину и скорость метаболизма жиров и углеводов. За участниками, которые принимали пищу только днем, наблюдали в течение недели. В ходе выполнения двух 15-минутных упражнений разной интенсивности ученые определяли, какой тип топлива — жиры или углеводы — в большей степени сжигался у «сов» и «жаворонков».

Люди, являющиеся «жаворонками», то есть которые предпочитают быть активными по утрам, в качестве источника энергии использовали жир и были более активны в течение дня, чем «совы», которые преимущественно ведут малоподвижный образ жизни. Они также более чувствительны к инсулину в отличие от «сов», которым требуется больше инсулина для снижения уровня глюкозы в крови. Это способствует увеличению риска диабета второго типа или сердечных заболеваний.