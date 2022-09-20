Пакистанец сжег сына за невыполненную домашнюю работу

Пакистанец сжег 12-летнего сына за невыполненную домашнюю работу

Пакистанец заживо сжег сына за невыполненную домашнюю работу. Об этом сообщает Daily Mail.

Отец Назир облил 12-летнего Шахир Хана керосином и зажег спичку, пытаясь напугать и заставить его выполнить уроки, однако масло воспламенилось и мальчик загорелся. Мать Шахира Шазия ворвалась в комнату, где оба родителя бросили одеяла и одежду на горящего сына в попытке потушить пламя, но их усилий оказалось недостаточно.

Ребенок получил тяжелые ожоги и был доставлен в больницу, но спасти его не удалось. Он скончался через два дня от полученных травм. Шазия подала в суд на мужа.

Ранее россиянин заживо сжег начальника из-за задержки зарплаты. Мужчина, который неофициально работал водителем, поссорился с начальником в гараже из-за задержки зарплаты. Он взял канистру с бензином, облил им помещение и оппонента, после чего заживо его сжег. Свердловский областной суд приговорил его к 14 годам лишения свободы.